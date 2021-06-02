Разогнался до высоких скоростей

«Билайн» улучшил мобильный интернет. Непрерывно смотреть видео можно даже в тоннеле

Фото: Сергей Рыбежский / «Коммерсантъ» Сергей Рыбежский / «Коммерсантъ»

«Билайн» завершил строительство сети 5G-Ready в московском метро. Теперь клиентам доступны быстрый мобильный интернет и устойчивая голосовая связь на всей территории столичной подземки, включая тоннели между станциями. Как изменилось в целом качество связи в московском метро, читайте в материале «Ленты.ру».

С ветерком и под музыку

Введение в эксплуатацию 5G-Ready ознаменовало готовность «Билайна» к запуску 5G. Сеть оператора в метро построена на оборудовании, поддерживающем расширение до стандарта 5G. И как только будут выделены необходимые диапазоны, 5G можно будет запустить достаточно быстро. Агрегация частотных диапазонов LTE1800, LTE2100 и LTE2600 позволит загружать контент на смартфон со скоростью до 300 мегабит в секунду. Этого вполне достаточно, чтобы загружать видеофайлы в высоком качестве, играть онлайн, смотреть фильмы и сериалы, общаться по видеосвязи и пользоваться другими мобильными сервисами в дороге.

За год «Билайн» увеличил свою инфраструктуру в метро в 3,5 раза и построил более 1000 новых базовых станций. Мобильный трафик в сети вырос в 16 раз по сравнению с маем 2020 года. Более 95 процентов клиентов компании во время поездок в метро используют мобильный интернет для просмотра видео, общения в социальных сетях и прослушивания любимых музыкальных композиций, отметили в компании.

«Чтобы создать одну из самых технологичных и современных мобильных сетей в московском метро, нам потребовался всего один год, что является абсолютным рекордом для компании и индустрии. Наша главная цель — обеспечить клиентам непрерывный доступ к необходимым мобильным сервисам на всем пути их следования в течение дня, и метро не могло стать исключением. А чтобы наши клиенты без ограничений могли оценить новое качество связи, мы предлагаем воспользоваться услугой безлимитного интернета в метро, и во время следования по своим маршрутам проводить время с пользой — работать, отдыхать и всегда оставаться на связи с близкими», — рассказал директор Московского региона компании «ВымпелКом» Дмитрий Машин.

Для тех клиентов, кто проводит много времени в метро и не хочет ограничивать себя в трафике, «Билайн» запустил услугу «Безлимитный интернет в метро».

Билайн

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Агентство Telecom Daily провело исследование и измерило скорость мобильного интернета в московском метро, а также стабильность его работы. Все сотовые операторы повысили скорость передачи данных, следует из отчета. В частности, «Билайну» с конца 2019 года по конец 2020-го удалось улучшить скорость закачки контента в 3,5 раза.

«Почти все сотовые операторы на данный момент обеспечивают качественное покрытие в метрополитене. Но при этом есть как лидеры скоростные, так и лидеры по качеству сервиса, наилучшему покрытию. Мы раз в год проводим исследование в московском метрополитене. Согласно последним данным, по качеству покрытия и минимальному времени задержки наилучшие показатели были у "Билайна". Покрытие важно для абонентов, потому что людям порой важны не столько самая высокая скорость, сколько наличие оптимальных скоростных характеристик, а также, например, время отклика, отсутствие зависаний в тех точках, где он присутствует. "Билайн" в 2020 году очень вложился в работу и поднялся до лидирующих позиций на рынке в данной сфере», — прокомментировал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

В «Билайне» подчеркнули: за счет используемых технологических решений и грамотного распределения частотного ресурса удалось добиться равномерного и качественного покрытия для того, чтобы абоненты в метро могли непрерывно пользоваться услугами связи.