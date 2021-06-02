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Российские космонавты Новицкий и Дубров выйдут в открытый космос

ТК «Звезда»
35 минут назад
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров совершат первый в этом году выход в открытый космос. Мероприятие запланировано на второе июня. За время работы на орбите, космонавты подготовят старый модуль «Пирс» к отстыковке и выполнят ряд других работ, говорится на официальном сайте Роскосмоса.
Космонавты Новицкий и Дубров выйдут в открытый космос
Фото: РоскосмосРоскосмос
«В соответствии с графиком работ на российском сегменте МКС второго июня состоится выход в открытый космос, который выполнят космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров», - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Для российских членов экипажей МКС это будет юбилейный, 55-й выход за борт станции и дебютный для Новицкого и Дуброва. В этой экспедиции им предстоит покинуть станцию несколько раз.
По данным Роскосмоса работы должны начаться в 08:20 по московскому времени и продлятся около семи часов. Находясь в космическом пространстве, Новицкий и Дубров попытаются заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования и подготовят российский модуль «Пирс» к отстыковке. На его место 15 июля прибудет модуль «Наука».
В завершении семичасового выхода за пределы орбитальной станции, россияне установят научное оборудование для изучения влияния открытого космоса на жизнь различных микроорганизмов.
Наука и техника,Олег Новицкий,Роскосмос,
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