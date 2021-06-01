«Нехватка памяти»: почему сбоят камеры у флагманов Samsung

Система камер в моделях смартфонов Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra виснет и выдает сбой в системе — на многочисленные проблемы жаловались владельцы устройств от южнокорейского вендора. Факт неправильной работы подтвердили и в самом Samsung — выяснилось, что дело в некорректном программном обеспечении. В чем выражается проблема и когда ее обещают устранить, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press/Keystone Press Agency Pavlo Gonchar/Global Look Press/Keystone Press Agency

Компания Samsung подтвердила наличие критической проблемы в устройствах флагманской линейки Galaxy S21, вызывающей серьезные зависания в работе камер, сообщает Forbes.

У некоторых владельцев Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra наблюдаются проблемы при использовании камеры, в том числе при переключении режимов съемки и использовании зума.

Смартфон неожиданно начинает «лагать», а его производительность резко снижается, что не слишком типично для флагманского устройства.

В официальном заявлении Samsung говорится о том, что компания осведомлена о наличии данной проблемы. Причиной зависания там называют недостаточное количество памяти или вычислительных ресурсов устройства при выполнении определенного типа задач. К примеру, при использовании портретного режима съемки.

«Мы исправим эту проблему в грядущем июньском обновлении», — заявили в компании, не уточнив, на какое именно число назначен выпуск патча.

Стоит отметить, что Galaxy S21 Ultra является самым продвинутым на данный момент смартфоном Samsung, а его система камер была восторженно встречена обзорщиками и критиками. В России стоимость Galaxy S21 Ultra стартует с отметки в 100 тыс. рублей. За флагманский смартфон просят чуть меньше, чем за Apple iPhone 12 Max Pro (от 109 тыс. руб.), устройства же от других компаний оцениваются дешевле.

На прошлой неделе Samsung выпустил рекламные ролики, в которых он нахваливает свой зум, попутно критикуя конкурента от компании Apple.

Что добавляет дополнительную пикантность ситуации, в которой именно из-за функции зума ряд пользователей сталкиваются с проблемами.

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra были представлены в январе 2021 года. Текущие флагманы южнокорейского вендора получили обновленный дизайн блока камер, который теперь закрывается стеклом, что делает его более защищенным. Все новые устройства получили AMOLED-дисплеи с частотой обновления до 120 Гц. Диагональ экрана Galaxy S21 составляет 6,2 дюйма, Galaxy S21+ — 6,7 дюйма, а Galaxy S21 Ultra — 6,8 дюйма. Линейку оснастили свежим процессором Exynos 2100 — самым быстрым в линейке Galaxy. Все три устройства поддерживают технологию сетей пятого поколения (5G).