Карантин повлиял на биопсихологический возраст людей

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета выяснили, как карантин влияет на биопсихологический возраст человека. Исследование опубликовал журнал Современная зарубежная психология.
Ученые в течение длительного периода анализировали биопсихологический возраст людей, то есть общее состояние человека, его соматическое и психологическое здоровье, а также соотношение личностных и физических характеристик с возрастными нормами. Для описания биопсихологического состояния использовались две шкалы: биологический возраст и психологический возраст.
«Исследование показало, что после полугода карантинных мероприятий большинство работающих респондентов чувствовали себя субъективно моложе своего календарного возраста и моложе, чем чувствовали себя год назад, до карантина», — приводятся слова профессора кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Татьяны Березиной.
Женщины-взрослые чувствовали себя моложе на 3,3 года, женщины-пенсионеры — на 7,2 года, мужчины-взрослые — на 6,8 лет, мужчины-пенсионеры — на 4,7 года.
Ранее ученые новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН
) спрогнозировали через несколько лет резкий всплеск сердечно-сосудистых заболеваний из-за синдрома выгорания.