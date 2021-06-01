В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ученые обнаружили "омолаживающее" влияние карантина

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад
Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета выяснили, как карантин влияет на биопсихологический возраст человека. Исследование опубликовал журнал Современная зарубежная психология.
Карантин повлиял на биопсихологический возраст людей
Фото: ReutersReuters
Ученые в течение длительного периода анализировали биопсихологический возраст людей, то есть общее состояние человека, его соматическое и психологическое здоровье, а также соотношение личностных и физических характеристик с возрастными нормами. Для описания биопсихологического состояния использовались две шкалы: биологический возраст и психологический возраст.
«Исследование показало, что после полугода карантинных мероприятий большинство работающих респондентов чувствовали себя субъективно моложе своего календарного возраста и моложе, чем чувствовали себя год назад, до карантина», — приводятся слова профессора кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Татьяны Березиной.
Женщины-взрослые чувствовали себя моложе на 3,3 года, женщины-пенсионеры — на 7,2 года, мужчины-взрослые — на 6,8 лет, мужчины-пенсионеры — на 4,7 года.
Ранее ученые новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) спрогнозировали через несколько лет резкий всплеск сердечно-сосудистых заболеваний из-за синдрома выгорания.
Наука и техника,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители