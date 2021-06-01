Карантин повлиял на биопсихологический возраст людей

Ученые в течение длительного периода анализировали биопсихологический возраст людей, то есть общее состояние человека, его соматическое и психологическое здоровье, а также соотношение личностных и физических характеристик с возрастными нормами. Для описания биопсихологического состояния использовались две шкалы: биологический возраст и психологический возраст.