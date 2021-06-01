Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю

Землю накроет волна солнечной плазмы 1 июня. Как сообщается, облако вещества было выброшено в космос 28 мая.

Жители приполярных широт смогут наблюдать «хорошее световое шоу» первого июня, говорится на сайте. Помимо этого, в этот день возможны небольшие геомагнитные бури.