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Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю

ТК «Звезда»иещё 2
6 часов назад
Землю накроет волна солнечной плазмы 1 июня. Как сообщается, облако вещества было выброшено в космос 28 мая.
Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю
Фото:  pixabay pixabay
До Земли долетит лишь периферия облака плазмы, сообщается на сайте spaceweather.com. По мнению специалистов, это будет самый яркий и быстрый выброс из атмосферы Солнца, зафиксированный в новом, 25 солнечном цикле.
Жители приполярных широт смогут наблюдать «хорошее световое шоу» первого июня, говорится на сайте. Помимо этого, в этот день возможны небольшие геомагнитные бури.
Ранее в институте космических исследований РАН рассказали, когда россияне смогут увидеть редчайшее кольцеобразное солнечное затмение.
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