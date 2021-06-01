Может ли индийский штамм COVID вызвать эпидемию

Российские учёные Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали заявление об индийском штамме коронавируса. По их словам, штамм не станет причиной новой пандемии или эпидемии, пишет ТАСС.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Поводом послужило предупреждение сингапурского учёного, который считает, что индийский штамм COVID-19 становится доминирующим в мире и может вызвать более серьёзную пандемию. По его словам, штамм распространяется с пугающей скоростью.

Однако в «Векторе» уверены, что в России нет никаких предпосылок для возникновения эпидемии индийского штамма.

Принимаемые в России комплексные санитарно-эпидемиологические меры, включая использование вакцин, характеризуются эффективностью не только в отношении исходного штамма, но и в отношении новых разновидностей вируса, — приводит издание слова представителей центра «Вектор» .