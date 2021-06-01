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Учёные рассказали, может ли индийский штамм коронавируса вызвать эпидемию

News.ruиещё 3
1 час назад
Российские учёные Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали заявление об индийском штамме коронавируса. По их словам, штамм не станет причиной новой пандемии или эпидемии, пишет ТАСС.
Может ли индийский штамм COVID вызвать эпидемию
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look PressNikolay Gyngazov/Global Look Press
Поводом послужило предупреждение сингапурского учёного, который считает, что индийский штамм COVID-19 становится доминирующим в мире и может вызвать более серьёзную пандемию. По его словам, штамм распространяется с пугающей скоростью.
Однако в «Векторе» уверены, что в России нет никаких предпосылок для возникновения эпидемии индийского штамма.
Принимаемые в России комплексные санитарно-эпидемиологические меры, включая использование вакцин, характеризуются эффективностью не только в отношении исходного штамма, но и в отношении новых разновидностей вируса, — приводит издание слова представителей центра «Вектор» .
Как сообщалось ранее, во Вьетнаме учёные выявили новый вариант коронавируса с характеристиками британского и индийского штаммов. Гибридный штамм уже признали более заразным, с высокой степенью распространения по воздуху.
Наука и техника,Биотехнологии,Эпидемия,Эпидемия коронавируса,ИТАР-ТАСС,
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