Рассекречен новый дешёвый смартфон Samsung

У него будет пластиковый корпус, экран диагональю 6,5 дюйма с вырезом под фронталку. Основная камера представлена тремя модулями. Главный датчик изображения тут 13-мегапиксельный, два других сенсора — 2-мегапиксельные. Вероятно, это будут ультраширик и макрокамера. Что касается селфи-камеры, то там будет стоять 5-мегапиксельный датчик.