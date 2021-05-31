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Рассекречен новый дешёвый смартфон Samsung

Ferra.ru
2 часа назад
В сети появились характеристики нового дешёвого смартфона Samsung Galaxy A03s. Это преемник Galaxy A02s с большим экраном.
Рассекречен новый дешёвый смартфон Samsung
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В сети опубликовали и рендеры устройства.
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У него будет пластиковый корпус, экран диагональю 6,5 дюйма с вырезом под фронталку. Основная камера представлена тремя модулями. Главный датчик изображения тут 13-мегапиксельный, два других сенсора — 2-мегапиксельные. Вероятно, это будут ультраширик и макрокамера. Что касается селфи-камеры, то там будет стоять 5-мегапиксельный датчик.
Из новшеств в телефоне — боковой сканер отпечатков пальцев и порт USB-C. Габариты устройства таковы: 166,6 x 75,9 x 9,1 мм.
Galaxy A02s в России стоит около 10 тысяч рублей.
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