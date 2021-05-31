В Якутии обнаружили фрагменты "Союза-2"

"В Якутии с помощью беспилотных летательных аппаратов в Алданском районе обнаружены фрагменты створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском - фрагменты двигателя. На 31 мая запланированы работы по распиловке и эвакуации фрагментов ракеты-носителя", - сообщили в пресс-службе.
"Отобраны пробы почвы и воды в мониторинговых точках. Радиационный фон на всех мониторинговых площадках после пуска остается на таком же уровне, что и перед пуском, и находится на уровне ниже среднереспубликанских значений", - добавили в министерстве.