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В Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя "Союз-2"

ТАСС
26 минут назад
Рабочие группы обнаружили в Алданском и Кобяйском районах Якутии фрагменты ракеты-носителя "Союз-2", запущенной 28 мая с космодрома Восточный. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.
В Якутии обнаружили фрагменты "Союза-2"
Фото: ТАССТАСС
"В Якутии с помощью беспилотных летательных аппаратов в Алданском районе обнаружены фрагменты створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском - фрагменты двигателя. На 31 мая запланированы работы по распиловке и эвакуации фрагментов ракеты-носителя", - сообщили в пресс-службе.
В министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики уточнили, что в Алданском районе обнаружены четыре фрагмента створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском - два фрагмента центрального блока. Поиски продолжаются.
"Отобраны пробы почвы и воды в мониторинговых точках. Радиационный фон на всех мониторинговых площадках после пуска остается на таком же уровне, что и перед пуском, и находится на уровне ниже среднереспубликанских значений", - добавили в министерстве.
28 мая с космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами "OneWeb". Пуск состоялся в штатном режиме.
Наука и техника,Наука,OneWeb,Республика Саха (Якутия),
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