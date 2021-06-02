В США назвали важнейшие достижения России в космонавтике

Среди других достижений называются, в частности, миссии Mariner 4 (первый снимок другой планеты), Apollo 11 (первый человек на Луне), Voyager 1 (миссия в межзвездное пространство), Cassini — Huygens (миссия к Сатурну и его спутникам), Pathfinder (первый ровер на Марсе), космические обсерватории Hubble и Kepler. Также упоминаются инцидент с миссией Apollo 13, катастрофа, произошедшая в ходе 25-го полета Space Shuttle, и первая успешная посадка первой ступени ракеты Falcon 9.