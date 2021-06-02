В США назвали важнейшие достижения России в космонавтике

Важнейшими достижениями Советского Союза в космонавтике названы: запуск первого искусственного спутника Земли (космический аппарат «Спутник-1» был выведен на околоземную орбиту в октябре 1957 года), старт на ракете «Восток» с одноименным космическим кораблем первого человека в космос (им стал в апреле 1961 года Юрий Гагарин
), отправка первой женщины в космос (Валентины Терешковой
в июне 1963 года) и первая успешная мягкая посадка на другую планету (в декабре 1970 года космического аппарата «Венера-7» на Венеру).
Среди других достижений называются, в частности, миссии Mariner 4 (первый снимок другой планеты), Apollo 11 (первый человек на Луне), Voyager 1 (миссия в межзвездное пространство), Cassini — Huygens (миссия к Сатурну и его спутникам), Pathfinder (первый ровер на Марсе), космические обсерватории Hubble и Kepler. Также упоминаются инцидент с миссией Apollo 13, катастрофа, произошедшая в ходе 25-го полета Space Shuttle, и первая успешная посадка первой ступени ракеты Falcon 9.