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Intel представила два новых процессора для тонких выносливых ноутбуков

Ferra.ru
6 часов назад
Intel представила два новых мобильных процессора Core 11-го поколения из U-серии. Это флагманские решения со встроенной графикой Iris Xe.
Intel представила два новых процессора для тонких ноутбуков
Фото: IntelIntel
Презентованы были модели Core i7-1195G7 и Core i5-1155G7. Это всё четырёхъядерные процессоры. У Core i7-1195G7 графическое ядро содержит 96 вычислительных блоков, у Core i5-1155G7 — 80. Старшая модель также получила 12 МБ кэш-памяти и тактовую частоту до 5,0 ГГц. TDP колеблется в диапазоне от 12 до 28 Вт. У модели Core i5-1155G7 12 МБ кэш-памяти, а максимальная тактовая частота составляет 4,5 ГГц.
Intel называет новые процессоры лучшими CPU для тонких и лёгких ноутбуков. Модели поддерживают Wi-Fi 6E/6E (Gig+). Компания также показала сравнение Core i7-1195G7 с AMD Ryzen 7 5800U в играх. Intel утверждает, что во всех проектах относительная производительность новой модели была выше.
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