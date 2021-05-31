Intel представила два новых процессора для тонких ноутбуков

Презентованы были модели Core i7-1195G7 и Core i5-1155G7. Это всё четырёхъядерные процессоры. У Core i7-1195G7 графическое ядро содержит 96 вычислительных блоков, у Core i5-1155G7 — 80. Старшая модель также получила 12 МБ кэш-памяти и тактовую частоту до 5,0 ГГц. TDP колеблется в диапазоне от 12 до 28 Вт. У модели Core i5-1155G7 12 МБ кэш-памяти, а максимальная тактовая частота составляет 4,5 ГГц.