Британская разведка оценила версию утечки коронавируса

Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным ВОЗ
. Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена со значительной задержкой, без доступа к полной информации и образцам. При этом Пекин неоднократно решительно отвергал утверждения об искусственном происхождении коронавируса.