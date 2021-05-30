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Times: разведка Великобритании считает правдоподобной утечку коронавируса из лаборатории

ТАССиещё 1
23 минуты назад
Британская разведка считает теперь правдоподобной версию, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии КНР. Об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой источники в спецслужбах королевства.
Британская разведка оценила версию утечки коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Издание отмечает, что сначала западные разведки, включая британскую, считали маловероятной версию лабораторного происхождения коронавируса. Однако теперь, сообщили неназванные источники газете, была проведена переоценка позиции и версия перешла в разряд правдоподобных.
При этом The Sunday Times приводит мнение источника в американской разведке. Он выразил обеспокоенность, что если причину возникновения инфекции, поразившей весь мир, не найти, то "это может произойти снова".
Издание обращает внимание на то, что мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. Как сообщила накануне британская газета Daily Mail, норвежский вирусолог Биргер Сёренсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш собираются обнародовать дополненную версию своей работы, в которой они уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. По словам Далглиша, публиковать работу тогда отказались почти все крупные научные издания, включая британский журнал Nature. В конечном итоге она вышла в новом ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery, причем основную тему публикации пришлось изменить.
В марте международная миссия экспертов, посетивших Китай, чтобы прояснить происхождение нового коронавируса, опубликовала доклад, в котором говорилось, что лабораторное происхождение вируса является наименее вероятной из рассмотренных гипотез. Самым вероятным был признан сценарий, согласно которому произошла передача инфекции от животного к другому животному, а затем к человеку.
Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным ВОЗ. Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена со значительной задержкой, без доступа к полной информации и образцам. При этом Пекин неоднократно решительно отвергал утверждения об искусственном происхождении коронавируса.
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