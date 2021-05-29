Илон Маск показал прототип корабля Starship SN16

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск выложил в Twitter фото прототипа нового космического корабля Starship SN16.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Когда именно пройдут его испытания, Маск не уточнил.

Ship 16 & Booster 2, Starbase Highbay pic.twitter.com/IUuidOw9ym— Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2021

После неудачной попытки SpaceX недавно удалось провести успешную посадку прототипа корабля Starship SN15. Корабль поднялся в небо примерно на 10 километров, совершил ряд маневров и спустя шесть минут благополучно приземлился на бетонную посадочную площадку.

Во время предыдущих четырех запусков, проходивших в последние месяцы, удавалось достичь почти всех целей, но с мягкой посадкой не складывалось. Как заявили в SpaceX, SN15 имеет усовершенствования в конструкции, авионике. ПО и двигателях.

Задача Starship в будущем — доставлять людей и грузы на Луну, Марс и другие отдаленные пункты назначения.