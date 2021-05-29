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Илон Маск показал прототип нового космического корабля Starship

Газета.Ru
34 минуты назад
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск выложил в Twitter фото прототипа нового космического корабля Starship SN16.
Илон Маск показал прототип корабля Starship SN16
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Когда именно пройдут его испытания, Маск не уточнил.
После неудачной попытки SpaceX недавно удалось провести успешную посадку прототипа корабля Starship SN15. Корабль поднялся в небо примерно на 10 километров, совершил ряд маневров и спустя шесть минут благополучно приземлился на бетонную посадочную площадку.
Во время предыдущих четырех запусков, проходивших в последние месяцы, удавалось достичь почти всех целей, но с мягкой посадкой не складывалось. Как заявили в SpaceX, SN15 имеет усовершенствования в конструкции, авионике. ПО и двигателях.
Задача Starship в будущем — доставлять людей и грузы на Луну, Марс и другие отдаленные пункты назначения.
Ранее Маск, выступая на марафоне «Новое знание», допустил допустил существование внеземной жизни, отметив, что пока инопланетян никто не видел
Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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