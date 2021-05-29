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Китай запустил космический грузовик "Тяньчжоу-2" к модулю формируемой на орбите станции

ТАСС
15 минут назад
Китайское национальное космическое управление в субботу осуществило запуск космического грузовика "Тяньчжоу-2", который в ближайшее время должен состыковаться с главным модулем "Тяньхэ" создаваемой на орбите китайской космической станции. Прямая трансляция старта велась информационным порталом Sina.
Китай запустил космический грузовик "Тяньчжоу-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Запуск был осуществлен в 20:55 по местному времени (15:55 мск) с космодрома Вэньчан (северо-восток южнокитайской провинции Хайнань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7".
Первоначально запуск "Тяньчжоу-2" был запланирован на 19 мая, однако незадолго до старта китайское космическое управление решило его отменить по техническим причинам.
29 апреля Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" осуществил запуск главного модуля национальной космической станции. Начало ключевого этапа в ее строительстве ознаменует предстоящая стыковка с космическим грузовиком.
Китайская станция будет находиться на высоте от 340 км до 450 км и, как ожидается, прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех космонавтов (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составит 66 тонн, объем отсеков достигнет 110 куб. м.
Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.
Наука и техника,Китай,
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