Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский ученый Биргер Соренсен заявили, что у них есть доказательства того, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане, после чего попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы выглядело так, будто он естественным образом эволюционировал от летучих мышей. Исследование опубликовало издание Daily Mail.

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Авторы статьи утверждают, что у них в течение года были «доказательства prima facie (доказательство, достаточное при отсутствии опровержения) ретро-инженерии в Китае», но ученые и ведущие журналы проигнорировали их. Согласно исследованию, ученые обнаружили в образцах коронавируса «уникальные отпечатки пальцев», которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.

Далглиш и Соренсен утверждают, что китайские ученые взяли естественный «хребет» коронавируса, обнаруженный у китайских пещерных летучих мышей, и прикрепили к нему новый «шип», превратив его в смертельный и очень заразный SARS-Cov-2.

По словам ученых, они пытались опубликовать свои выводы, но были отвергнуты крупными научными журналами, которые в то время были уверены, что вирус естественным образом перешел от летучих мышей или других животных к людям.

При этом когда экс-глава британской спецслужбы МИ-6 Ричард Дирлав публично заявил, что теория ученых должна быть исследована, эта идея была отклонена как «фальшивая новость», пишет издание.

Исследователи также отмечают замалчивание и исчезновение высказавшихся ученых в КНР.

Ранее президент США Джо Байден приказал разведывательному сообществу пересмотреть происхождение вируса, включая теорию лабораторного инцидента.

Далглиш является профессором онкологии в Университете Святого Георгия в Лондоне, и наиболее известен своим прорывом в создании первой действующей «вакцины против ВИЧ», которая позволяет пациентам с диагностированным диагнозом отказаться от приема лекарств на несколько месяцев.