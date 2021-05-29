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Космический мусор пробил дыру в канадском манипуляторе на МКС

Мир24
44 минуты назад
Космический мусор попал в корпус канадского дистанционного манипулятора Canadarm2 на МКС и продырявил его обшивку, сообщает РИА «Новости».
Космический мусор повредил канадский манипулятор на МКС
Фото: NASA NASA
Повреждение было обнаружено в ходе обычного осмотра корпуса МКС космонавтами. Дыру сфотографировали и отправили снимок в Канадское космическое агентство (ККА) и NASA для оценки ущерба.
Отмечается, что повреждения получила только маленькая секция на балке манипулятора и теплозащитное покрытие. На работу манипулятора инцидент не повлиял. При этом, специалисты космических агентств продолжают изучать состояние оборудования.
Canadarm2 используется экипажем МКС для обслуживания внешней поверхности станции, перемещения грузов и космонавтов, а также ловли космических кораблей перед стыковкой. Его управление осуществляется как с борта МКС, так и с Земли.
Напомним, на данный момент на МКС работают семь человек – россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
Наука и техника,Космический мусор,Олег Новицкий,Роскосмос,NASA,РИА Новости,
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