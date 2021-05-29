Космический мусор повредил канадский манипулятор на МКС

Отмечается, что повреждения получила только маленькая секция на балке манипулятора и теплозащитное покрытие. На работу манипулятора инцидент не повлиял. При этом, специалисты космических агентств продолжают изучать состояние оборудования.

Canadarm2 используется экипажем МКС для обслуживания внешней поверхности станции, перемещения грузов и космонавтов, а также ловли космических кораблей перед стыковкой. Его управление осуществляется как с борта МКС, так и с Земли.