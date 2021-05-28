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Изменение климата привело к массовым убийствам

Lenta.ru
2 часа назад
Французские археологи предположили, что изменения климата в долине Нила могли привести к кровопролитным сражениям и массовым убийствам. На это указывает то, что в древнейшем могильнике Джебель-Сахаба похоронены участники не одной битвы, а целой серии жестоких столкновений. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Ученые: Изменение климата стало причиной кровопролитных сражений
Фото: Fond d’Archives Wendorf du British MuseumFond d’Archives Wendorf du British Museum
Исследователи повторно проанализировали останки и обнаружили следы множества несмертельных травм. У четверти скелетов, принадлежащих охотникам-собирателям, были выявлены зажившие раны, что указывает на неоднократные периоды насилия 13 400-18 600 лет назад. Большая часть травм была вызвана метательным оружием, таким как стрелы и копья. Таким образом, конфликты были межгрупповые, а не происходили внутри группы.
Поскольку мужчины, женщины и дети были похоронены одинаково, авторы статьи считают, что насилие было вызвано столкновениями или набегами. Это время совпадает с концом последнего ледникового периода, когда восточная часть пустыни Сахара стала засушливой и менее пригодной для жизни людей. Оставалось всего несколько мест, гостеприимных для людей, но они быстро заполнились охотниками-собирателями, после чего обострилась конкуренция за ресурсы.
Когда массовое захоронение было впервые обнаружено в 1960-х годах, археологи посчитали, что оно является свидетельством всего лишь одного сражения.
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