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Япония отправит на Луну робота-трансформера

Ferra.ru
1 час назад
Для Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) создадут маленький луноход, который будет представлять собой робота-трансформера. Его хотят испытать на Луне.
Япония испытает робота-трансформера на Луне
Фото: ReutersReuters
Робот сможет делать снимки Луны и изучать поверхностный слой сыпучего лунного грунта. Маленький луноход будет выглядеть как 80-миллиметровый металлический шар весом 250 граммов. Он сможет перемещаться по естественному спутнику Земли на двух колёсах. На рисунке ниже показано, как робот может трансформироваться:
Устройство также поможет JAXA создать большой луноход, на котором смогут передвигаться космонавты. Такой аппарат намерены сделать к 2029 году.
На днях стало известно, что Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) намерены скоро представить дорожную карту создания Международной научной лунной станции (МНЛС).
Наука и техника,Роскосмос,Япония,
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