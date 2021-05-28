Клин клином: собаку вылечили ее же опухолью

Иммунотерапия с помощью вакцины на основе раковых клеток спасла жизнь больной лимфомой собаке из Австралии — исследователи «научили» иммунитет животного агрессивнее бороться с опухолями. Аналогичные методы лечения разрабатываются и для людей и, возможно, в будущем заменят более дорогую и менее эффективную химиотерапию.

Фото: The University of Sydney The University of Sydney

Ученым из Сиднейского университета удалось спасти собаку от рака благодаря вакцине из ее же опухолевых клеток. С деталями эксперимента можно ознакомиться на сайте университета.

Как отмечают специалисты международного Ветеринарного онкологического сообщества, рак становится основной причиной смерти 47% собак, особенно старше десяти лет.

В 2019 году австралийка Дженнифер Вайссел, владелица гончей Келли, заметила под челюстью своей собаки подозрительные шишки.

Ветеринары диагностировали лимфому — злокачественные опухоли, поражающие лимфатическую систему. Чаще всего лимфома затрагивает периферические лимфоузлы. Причины заболевания не ясны, чаще оно встречается у пожилых животных. Обычно собаки с лимфомой живут около года.

Рак у собак развивается практически так же, как и у людей. Способы лечения тоже аналогичны. Сначала Келли получила несколько курсов химиотерапии, но особого эффекта они не принесли.

Однако Келли повезло. Ее хозяйка оказалась готова поучаствовать в испытаниях экспериментальной вакцины от рака, созданной иммунологом Кристофером Вейром. Разработка вакцины велась три года, Келли стала одной из более чем 300 собак, на которых ученые тестировали препарат.

Вейр подошел к созданию вакцины как к методу иммунотерапии. С помощью биопсии ученые получали фрагменты опухоли. Препарат на основе опухолевых клеток объединяли с раствором, усиливающим иммунный ответ антител и Т-клеток против антигенов, вводимых одновременно с ним. После собаки получали инъекции.

The University of Sydney

«Благодаря более ранним испытаниям мы знали, что вакцина безопасна, — говорит Вейр. — Она оказалась способна бороться с несколькими видами рака, особенно успешно — с тучноклеточными опухолями и лимфомой».

Вакцина успешно простимулировала иммунную систему Келли и позволила победить болезнь. Вот уже более двух лет собака находится в ремиссии и лимфома ее не беспокоит. Многим другим собакам препарат тоже помог избавиться от рака.

Такая вакцина обходится намного дешевле химиотерапии, говорит Вейр.

«Химиотерапия сама по себе продлевает жизнь собаки, но не способна ее спасти, — отмечается в пресс-релизе на сайте университета. — Доктор Вейр надеется, что применение его вакцины станет более дешевым, безопасным и эффективным способом лечения».

Однако наиболее эффективна она была для животных, ранее прошедших химиотерапию.

Вайссел говорит, что благодаря вакцине Келли уже прожила столько, сколько никто и не надеялся.

«Я не собиралась этого делать, потому что была уверена, что она не выживет, — признается Вайссел. — Но сейчас все идет хорошо, и это того стоило... Келли — часть нашей семьи. Я благодарна за возможность участвовать в испытаниях вакцины».

Разработка похожей вакцины идет в Чикагском университете в США. Исследователи так же используют собственные раковые клетки пациента, чтобы заставить иммунную систему находить и уничтожать опухоли в организме.

Более подробно об этом ученые рассказали в статье в журнале Science Advances.

«Это новый подход к иммунотерапии, — сообщает профессор Мелоди Шварц, ведущий автор исследования. — Он может быть более эффективным, менее дорогим и гораздо более безопасным, чем многие другие иммуннотерапевтические методы.

Это настоящая персонализированная медицина, которая может решить многие проблемы, возникающие при использовании других методов лечения».

Вейр и коллеги планируют в ближайшем будущем изучить эффективность вакцины против других видов рака у собак. В настоящее время они уже отбирают животных для исследований.