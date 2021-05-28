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Санкции против IT-гигантов решили применять поэтапно

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Меры принуждения к IT-компаниям, нарушающим законы России, будут применяться поэтапно и только после неоднократного игнорирования предписаний Роскомнадзора, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Санкции против IT-гигантов решили применять поэтапно
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Хинштейн заявил на заседании комитета, на котором рассматривался законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России, что «реализации мер принуждения предшествует несколько итераций, когда регулятор должен IT-ресурс уведомить и предупредить о неисполнении требований закона, призвать его к тому, чтобы его исполнить», передает ТАСС.
По его словам, санкциям должны предшествовать минимум два предупреждения регулятора.
«Только после того, как происходит игнорирование этих требований, уведомлений, возникает право применения мер принуждения. При этом опять же начиная с наиболее мягкой формы, такой как информирование пользователей о нарушении ресурсом российского законодательства. Затем градус мер принуждения, естественно, начинает возрастать. Самая крайняя и острая фаза – это блокировка», – пояснил парламентарий, назвав возможность ограничения доступа к ресурсам-нарушителям «механизмом сдерживания», который не планируется применять на практике.
Ранее стали известны санкции против IT-компаний за отказ открыть представительство в России.
Между тем российский суд оштрафовал Twitter на 27,9 млн рублей за неудаление запрещенного контента, Google оштрафовали на 3,5 млн рублей за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы.
Наука и техника,Александр Хинштейн,Роскомнадзор,Google,Госдума,ИТАР-ТАСС,Россия,
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