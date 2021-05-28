WhatsApp передумал блокировать пользователей

«Те пользователи WhatsApp, которых несколько месяцев пугали блокировкой после 15 мая, могут расслабиться. Никаких ограничений функциональности не будет. Почему 15 мая? Именно в этот день вступили в силу новые правила использования мессенджера и обновленная политика конфиденциальности. В ней говорится, что часть пользовательских данных будет передаваться в материнскую компанию Facebook: это номера телефонов, IP-адреса, информация о транзакциях. Несмотря на достаточно безобидную формулировку и то, что сбором данным занимается множество разных мобильных приложений, пользователи восприняли нововведение в штыки, а часть активной аудитории даже ушла в другие мессенджеры. Но в WhatsApp сдаваться не собирались и решили новые правила все-таки внедрить. Тем, кто не нажмет кнопку «согласен», администрация мессенджера обещала отключить все функции, кроме входящих звонков и просмотра уведомлений. Однако на этой неделе правила игры поменялись: теперь на сайте WhatsApp говорится, что никто не потеряет свои аккаунты или функции после обновления 15 мая. Однако совсем расслабиться не получится: время от времени приложение все-таки будет напоминать о том, что новые правила лучше принять».
«Мессенджер WhatsApp на сегодняшний момент является лидером в мире и в России по пользователям. Очевидно, в этот раз компания увидела более сплоченную работу пользователей, которая привела сначала к тому, что они отсрочили эти даты, потом вроде бы сказали, что все равно будут ограничивать и все введут. Но в итоге подумали, что это может сильно навредить дальнейшему развитию компании. Компания по идее должна развиваться не только с точки зрения пользователей, но и с точки зрения маржинальности бизнеса. Пока этот бизнес убыточен, по большому счету, WhatsApp ни на чем не зарабатывает за редким исключением. Поэтому я думаю, что просто это логика дальнейшего развития мессенджера».