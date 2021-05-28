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Опубликовано видео прототипа беспилотного электромобиля от Сбера

Александр Кузьмин
50 минут назад
Компания SberAutoTech, входящая в экосистему Сбера, представила прототип беспилотного электромобиля FLIP. Видео публикует Ruptly со ссылкой на Сбер.
На кадрах можно увидеть футуристичный дизайн экстерьера электрокара.
Отмечается, что по задумке автора транспорт будет использоваться в такси, в логистике и грузоперевозках. В салон FLIP может с удобством разместиться до шести человек. За счёт отсутствия традиционных элементов управления для водителя, объем внутреннего пространства в новом автомобиле увеличился на 40 процентов по сравнению со стандартным легковым автомобилем.
Сейчас компания проводит тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта - только на закрытых территориях. Ожидается, что ФЛИП будет представлен участникам Петербургского международного экономического форума 2-5 июня.
Наука и техника,Видео,
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