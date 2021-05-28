Опубликовано видео прототипа беспилотного электромобиля от Сбера

Отмечается, что по задумке автора транспорт будет использоваться в такси, в логистике и грузоперевозках. В салон FLIP может с удобством разместиться до шести человек. За счёт отсутствия традиционных элементов управления для водителя, объем внутреннего пространства в новом автомобиле увеличился на 40 процентов по сравнению со стандартным легковым автомобилем.