Опубликовано видео прототипа беспилотного электромобиля от Сбера

Компания SberAutoTech, входящая в экосистему Сбера, представила прототип беспилотного электромобиля FLIP. Видео публикует Ruptly со ссылкой на Сбер.
На кадрах можно увидеть футуристичный дизайн экстерьера электрокара.
Отмечается, что по задумке автора транспорт будет использоваться в такси, в логистике и грузоперевозках. В салон FLIP может с удобством разместиться до шести человек. За счёт отсутствия традиционных элементов управления для водителя, объем внутреннего пространства в новом автомобиле увеличился на 40 процентов по сравнению со стандартным легковым автомобилем.
Сейчас компания проводит тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта - только на закрытых территориях. Ожидается, что ФЛИП будет представлен участникам Петербургского международного экономического форума 2-5 июня.