Раскрыто лучшее время для вакцинации от коронавируса

Лучше всего прививку от коронавируса сделать сейчас, чтобы обеспечить себе максимальную защиту от COVID-19 летом, когда начинается пора отпусков. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин
"Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции", – отметил он.
Тем, кто уже переболел коронавирусом, врач советует поставить вакцину спустя полгода. По словам Болибока, прививка увеличит шансы избежать повторного заражения COVID-19 и преодолеть постковидный синдром. Он также рассказал, что "обломки" коронавируса могут несколько месяцев находиться в организме, до тех пор, пока не пройдет регенерация тканей.
Ранее директор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что проводятся доклинические исследования комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа.