Раскрыто лучшее время для вакцинации от коронавируса

Тем, кто уже переболел коронавирусом, врач советует поставить вакцину спустя полгода. По словам Болибока, прививка увеличит шансы избежать повторного заражения COVID-19 и преодолеть постковидный синдром. Он также рассказал, что "обломки" коронавируса могут несколько месяцев находиться в организме, до тех пор, пока не пройдет регенерация тканей.