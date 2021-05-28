В России могут создать единую базу киберпреступлений

Как отмечает издание, в письме поясняется, что, по данным Банка России, количество операций, осуществленных без согласия клиентов, составило в 2020 году порядка 773 тыс., что больше показателя предыдущего года примерно на 30%. По данным МВД, число преступлений с использованием пластиковых карт достигло в 2020 году 190,2 тыс., что в 5,5 раза больше показателей предыдущего года. При этом Уголовный кодекс РФ предусматривает отдельные составы преступлений, которые связаны с хищением денежных средств. В письме Минфина отмечается, что это кражи с банковских счетов, мошенничество с использованием служебного положения, с применением электронных средств платежа и т. д.