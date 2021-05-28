Отказавший блок ракеты "Союз" заменили

В системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1б» заменили отказавший блок перед запуском 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный. Об этом РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли в пятницу 28 мая.

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Корабль должен был отправиться в космос в четверг, 27 мая. Однако старт перенесли на сутки по техническим причинам. Позже стало известно, что в системе управления «Союз-2.1б» будут менять электрическое оборудование.

Специалисты на космодроме Восточный заменили в ракете измерительный блок, который отказал 27 мая в ходе предстартовой проверки.

Отмечается, что аналогичная проблема возникла в 2016 году во время подготовки к запуску ракеты «Союз-СТА» с космодрома Куру.