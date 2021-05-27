Обнаружен сбой: пуск ракеты "Союз" перенесли

Ранее об этом сообщал источник. По его информации, автоматика стартового комплекса обнаружила сбой в одной из систем "Союза". Чтобы устранить это, потребуется слив окислителя.
"Подтверждаем перенос на резервную дату", - сказали в госкорпорации. Ранее производитель космических кораблей "Союз" сообщил о миллиардных убытках - корпорация "Энергия" (является частью "Роскосмоса") в 2020 году потеряла 5,3 миллиарда рублей.
Согласно бухгалтерской отчетности, в 2019 году прибыль корпорации составила 48 миллионов рублей. 2018-й ознаменовался убытком чуть более двух миллиардов, а 2017-й — прибылью в 1,2 миллиарда.