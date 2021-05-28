НАСА запустит в космос эмбрионы кальмара и тихоходок

НАСА готовится запустить в космос около 5000 тихоходок — этих очаровательно пухлых «водяных медведей» и 128 светящихся в темноте эмбрионов кальмара.

Фото: Реальный мир космоса Реальный мир космоса

На следующей неделе животные отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в рамках 22-й миссии SpaceX по пополнению запасов.

SpaceX собирается запустить микроскопических существ на борту ракеты Falcon 9 3 июня в 13:29 по восточноевропейскому времени из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Крошечные тихоходки, до 1,5 миллиметров, получили свое популярное прозвище из-за их пухлого, похожего на медведя внешнего вида, если смотреть в микроскоп. Но маленькие ребята не просты — они способны пережить экстремальную радиацию; давление в шесть раз больше, чем в самых глубоких частях океана; и полный космический вакуум.

Именно эти способности делают тихоходок таким полезным исследовательским организмом на борту МКС, где астронавты надеются идентифицировать конкретные гены, ответственные за замечательные подвиги адаптации животных-подростков к высоким стрессовым условиям. Это, в свою очередь, должно дать нам важную информацию о влиянии длительного космического путешествия на здоровье.

«Тихоходки могут выжить, в том числе после высыхания, заморозки и нагрева до температуры, превышающей точку кипения воды. Они могут пережить в тысячи раз больше радиации, чем мы, и они могут прожить дни или недели с минимальными затратами энергии без кислорода», — сказал Томас Бутби, доцент молекулярной биологии Университета Вайоминга и главный исследователь эксперимента.

«Было показано, что они выживают и размножаются во время космических полетов, и даже могут пережить длительное пребывание в космическом вакууме».

В рамках отдельного эксперимента на МКС будут доставлены эмбрионы кальмаров (Euprymna).