В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Подтверждено существование экзотического феномена внутри Юпитера

Lenta.ru
1 час назад
Международная группа ученых из Франции и США получила свидетельства в пользу гипотезы, согласно которой на Юпитере и Сатурне возможны гелиевые дожди. Впервые существование этого экзотического феномена было предложено почти 40 лет назад, однако до сих пор не было экспериментальных подтверждений. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature.
Ученые подтвердила гелиевые дожди на Юпитере и Сатурне
Фото: NASA / JPL / Space Science InstituteNASA / JPL / Space Science Institute
В ходе эксперимента астрофизики воспроизвели давление в четыре гигапаскаля в ячейках с алмазными наковальнями для сжатия смеси водорода и гелия. С помощью лазерных лучей образец был подвергнут воздействию ударных волн для еще большего сжатия до конечного давления 60-180 гигапаскалей и температуре больше десяти тысяч кельвинов. Подобные условия присутствуют в нижних слоях атмосферы газовых гигантов.
Исследователи обнаружили резкое изменение отражательной способности образца при давлении 150 гигапаскалей и температуре 10 200 кельвинов, что является признаком разделения смеси водорода и гелия. При подобных условиях, которые присутствуют в недрах Юпитера (на глубине, соответствующей 15 процентам радиуса планеты), водород превращается в металлическую жидкость, и это запускает процесс расслоения смеси и осаждение гелия.
Гелиевые дожди способно объяснить избыточную светимость Сатурна, так и истощение гелия и неона в атмосфере Юпитера, как было зафиксировано зондом Galileo.
Наука и техника,Соединенные Штаты,Франция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители