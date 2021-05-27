В Южной Африке найдены огромные ловушки каменного века

ЮАР группа исследователей из Йоханнесбургского университета обнаружила несколько десятков огромных ловушек каменного века, которые использовались древними охотниками для загона диких животных.

Фото: Archaeological and Anthropological Sciences Archaeological and Anthropological Sciences

Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет о ловушках, которые ученые называют пустынными "воздушными змеями". Дело в том, что по своей треугольной форме они напоминают воздушных змеев.

Подобные сооружения не раз находили на территории Израиля, Сирии и Иордании. Теперь же получено прямое свидетельство того, что и древние охотники Южной Африки активно использовали "воздушных змеев" для охоты.

По сути, это были огромные ловушки, построенные из крупных камней для загона диких животных. Такие приспособления значительно облегчали задачу охотникам, а также в какой-то степени гарантировали им безопасность.

Найденные объекты расположены в районе города Кеймус в Северо-Капской провинции ЮАР. С древних времен и по сей день коренные народы охотятся здесь, в основном, на антилоп. Вероятно, ловушки были предназначены для этих животных.

Каменные стены возводились друг напротив друга и сужались, образуя треугольник, но без основания, так как на его месте располагался вход в загон. Ученые подметили, что эти импровизированные "воронки" всегда возводились с учетом ландшафта. Как правило, своим "горлом" они были обращены к ближайшему водоему.

Вероятно, охотники начинались загонять животных от воды, причем ловушки обычно располагались примерно в двух километрах от источника воды. Животные бежали своими обычными тропами, которые неожиданно приводили их в загон. Там охотники и добывали их при помощи своего оружия.

Точный возраст найденных сооружений пока не установлен, но эксперты считают, что они относятся к каменному веку. Хотя некоторые из ловушек могли быть возведены и сравнительно "недавно" - порядка 2000 лет назад.