Во время своего шестого полета на красной планете вертолет Ingenuity пережил небольшой сбой систем, но благодаря планированию и встроенным отказоустойчивым устройствам он успешно приземлился на марсианскую поверхность, и сможет взлететь еще раз.

Событие произошло 22 мая 2021 года — в 91-й марсианский день миссии Perseverance. Небо было чистым и ярким, что идеально подходило для задачи Ingenuity: продемонстрировать способность снимать стереоизображения с воздуха.

Маленький вертолет должен был вертикально подняться на высоту 10 метров, затем совершить горизонтальный полет — на юго-запад на 150 метров, после чего он повернется и переместится на 15 метров в южном направлении во время съемки. Прежде чем повернуть на северо-восток и пролететь еще 50 метров до приземления, все со скоростью около 4 метров в секунду.

Но как только он пролетел первые 150-метров, Ingenuity начал вести себя очень странно.

«Вертолет начал изменять скорость и наклоняться вперед и назад по колебательной схеме», — Ховард Грип из Лаборатории реактивного движения НАСА.

«Такое поведение сохранялось на протяжении всей остальной части полета. Перед безопасной посадкой бортовые датчики указывали, что винтокрылый аппарат обнаружил отклонения по крену и тангажу более чем на 20 градусов и повышение энергопотребления».

В центре управления выяснили, что проблема связана с тем, как вертолет перемещается. Его основная навигационная система, бортовой инерциальный измерительный блок, постоянно отслеживает положение, скорость и ориентацию (ориентацию в трехмерном пространстве).

Для этого у него есть «глаза» — навигационная камера, которая постоянно делает снимки поверхности со скоростью 30 кадров в секунду.

Навигационная система проверяет временную метку изображения, чтобы узнать, когда оно было снято, и использует эту информацию для сравнения, что видит камера, с тем, что она должна была видеть в то время. Если это не складывается, вертолет корректирует свое положение, скорость и положение.

Из-за сбоя навигационной камеры один из снимков не попал в навигационную систему. Это означало, что каждое последующее изображение имело неточную временную метку.