В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В ноутбуках Apple нашли неисправимую уязвимость

Lenta.ruиещё 3
27 мая 2021
В новом процессоре Apple для компьютеров обнаружили уязвимость. Особенность чипов M1 нашел разработчик Гектор Мартин (Hector Martin), об этом он сообщил на своем сайте.
В процессоре Apple для компьютеров обнаружили уязвимость
Фото: ReutersReuters
Находку специалист назвал M1RACLES (от английского — чудеса). По его словам, при разработке чипов Apple намеренно нарушила спецификации ARM и удалила одну из функций. Вероятно, в компании полагали, что пользователям фирменной ОС, стационарных компьютеров и ноутбуков Apple данная опция не пригодится.
Обнаруженный Мартином недостаток позволяет двум приложениям обмениваться данными друг с другом. Причем данный процесс осуществляется на уровне разных пользователей с разными привилегиями. В ходе обмена программы создают тайный канал. Специалист заметил, что данную уязвимость невозможно исправить с помощью обновления, так как она имеет аппаратный характер.
Однако Гектор Мартин успокоил пользователей, заметив, что уязвимость вряд ли может использоваться для масштабной атаки. Инженер заявил, что ширина канала обмена данными между двумя приложениями не превышает двух битов. Вероятнее всего, вредоносные программы будут использовать для взлома другие — более подходящие для передачи большого объема информации — каналы.
Первые устройства от Apple на процессоре M1, который пришел на смену процессорам Intel, были представлены в ноябре. Компания показала стационарный компьютер Mac mini и ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air.
В конце мая источники Bloomberg сообщили, что Apple планирует осуществить полный переход от процессоров Intel к ARM к 2022 году. До конца 2021 года американская компания намерена закончить разработку нового чипа и выпустить очередную серию компьютеров.
Наука и техника,Гаджеты,Apple,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители