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Facebook объявил Иран и Россию лидерами дезинформации

ИА Regnum
28 минут назад
По мнению экспертов американской социальной сети Facebook, Россия и Иран с 2017 года являются лидерами по созданию поддельных учетных записей, страниц и контента, сообщает 26 мая The Hill.
Facebook объявил Иран и Россию лидерами дезинформации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Руководство компании утверждает, что пользователи из России и Ирана чаще других создают ложные страницы и контент, которые вводят пользователей в заблуждение.
Отмечается, что с 2017 года Facebook заблокировала порядка 150 сетей, созданных в России и Иране, за якобы недостоверное поведение. Были заблокированы учетные записи, страницы и группы.
В компании отметили, что была проделана большая работа с целью быстрого реагирования на дезинформацию.
ИА REGNUM напоминает, ранее законодатели США обвинили генеральных директоров Google, Facebook и Twitter в том, что их компании играют большую роль в распространении дезинформации.
На фоне обвинений компания Facebook сообщила о своих намерениях бороться с дезинформацией, вложить не менее $100 млн в индустрию СМИ, а также запретить некоторые виды рекламы.
По словам Марка Цукерберга, социальная сеть решила транслировать только «достоверную информацию о вакцинах». Однако не уточнялось, каким образом будет определяться степень этой «достоверности».
Наука и техника,Google,ИА REGNUM,Россия,Иран, Исламская Республика,
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