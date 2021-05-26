Facebook объявил Иран и Россию лидерами дезинформации

По мнению экспертов американской социальной сети Facebook, Россия Иран с 2017 года являются лидерами по созданию поддельных учетных записей, страниц и контента, сообщает 26 мая The Hill.

Руководство компании утверждает, что пользователи из России и Ирана чаще других создают ложные страницы и контент, которые вводят пользователей в заблуждение.

Отмечается, что с 2017 года Facebook заблокировала порядка 150 сетей, созданных в России и Иране, за якобы недостоверное поведение. Были заблокированы учетные записи, страницы и группы.

В компании отметили, что была проделана большая работа с целью быстрого реагирования на дезинформацию.

ИА REGNUM напоминает, ранее законодатели США обвинили генеральных директоров Google , Facebook и Twitter в том, что их компании играют большую роль в распространении дезинформации.

На фоне обвинений компания Facebook сообщила о своих намерениях бороться с дезинформацией, вложить не менее $100 млн в индустрию СМИ, а также запретить некоторые виды рекламы.