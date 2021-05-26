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В Instagram появилась новая функция

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
В социальной сети Instagram появилась функция, позволяющая скрывать под своими постами в ленте отметки «нравится», сообщается в блоге компании.
В Instagram появилась новая функция
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«С сегодняшнего дня пользователи смогут выбирать: скрывать ли счетчик отметок «нравится» под своими постами в Instagram или нет, скрывать ли от себя количество отметок «нравится» под постами из ленты новостей», — указано в сообщении компании.
Тестирование новой функции проходила в нескольких странах. На протяжении месяцев компания обрабатывала и анализировала полученную обратную связь.
«Возможность скрыть счетчик отметок «нравится» для более чем одного миллиарда пользователей по всему миру — это шаг вперед для Instagram. Хотя в некоторых странах такая возможность была доступна уже некоторое время, большинство пользователей не могли скрывать отметки «нравится» до сегодняшнего дня», — пояснили в компании.
Причиной нововведения стало стремление компании помочь некоторым пользователям снизить ощущаемое социальное давление.
Ранее в Instagram появилась функция, позволяющая расшифровывать и транскрибировать текст в видео.
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