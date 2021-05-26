Прочный «биобетон» получили из тыквы и пекинской капусты

Ученые Института промышленных наук Токийского университета разработали
метод переработки пищевых отходов в строительные материалы. Готовые вещества оказались прочнее бетона и сохранили вкусовые и питательные свойства, сообщил
New Atlas.
Японские исследователи использовали морские водоросли, апельсины, лук, тыкву и банановую кожуру. Продукты высушили в вакууме, измельчили в порошок, смешали с водой и приправами и спрессовали при высокой температуре.
В результате эксперимента получилось несколько материалов. Почти все из них оказались прочнее бетона при испытании на изгиб. При этом готовые «кирпичи» по-прежнему можно было есть. Питательные плитки не гнили и не портились в течение четырех месяцев.
По словам старшего сотрудника Кота Мачиды, самым ненадежным сырьем для съедобного биобетона стала тыква. Однако ученые придумали, как улучшить ее механические характеристики — тыквенную массу армировали листьями китайской капусты.
Напомним, в Великобритании впервые применили
графен при создании напольного покрытия в спортзале. Готовая площадка получилась на 30% прочнее и несколько экологичнее бетонных аналогов.