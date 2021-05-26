В WhatsApp появилась новая функция

Проматывать послания голосом можно в полтора и два раза быстрее нормальной скорости воспроизведения. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно обновить мессенджер до версии 2.21.100. Также в обновлённом клиенте появились уведомления об упоминаниях. Если пользователя упомянули в групповой беседе или ответили на его сообщение, рядом с названием группы появится значок @. В ближайшем будущем аналогичные функции должны появиться на устройствах с Android.