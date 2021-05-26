Установлен максимальный срок жизни человека

Исследование, проведенное группой российских ученых, показало, что человеческий организм способен дожить до 120-150 лет. Именно к этому возрасту наше тело полностью утрачивает способность к восстановлению, пояснил руководитель проекта mHealth в компании Gero Тимофей Пырков.

На основе возраста человека, его образа жизни и перенесенных болезней специалисты вычисляли динамический индикатор состояния организма (DOSI), который характеризует уровень физиологической устойчивости. Выяснилось, что чем сильнее DOSI колебался в течение жизни, тем хуже организм испытуемого справлялся с болезнями и, следовательно, быстрее терял жизнестойкость.