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Ученые определили максимальный срок человеческой жизни

Экспресс газета
1 час назад
Исследование, проведенное группой российских ученых, показало, что человеческий организм способен дожить до 120-150 лет. Именно к этому возрасту наше тело полностью утрачивает способность к восстановлению, пояснил руководитель проекта mHealth в компании Gero Тимофей Пырков.
Установлен максимальный срок жизни человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На основе возраста человека, его образа жизни и перенесенных болезней специалисты вычисляли динамический индикатор состояния организма (DOSI), который характеризует уровень физиологической устойчивости. Выяснилось, что чем сильнее DOSI колебался в течение жизни, тем хуже организм испытуемого справлялся с болезнями и, следовательно, быстрее терял жизнестойкость.
"Скорость восстановления от стрессов характеризует динамическую устойчивость организма. Организм теряет ее с возрастом, и именно этот параметр надо улучшать настоящими терапиями против старения. Мы обнаружили, что где-то в районе 40 лет оно достаточно быстрое, две недели или даже меньше, а к 80 годам в среднем по популяции увеличивается до шести недель. Наша модель показала, что к возрасту 120-150 лет человек должен полностью утратить способность к восстановлению. При этом любой, даже небольшой, стресс может привести к смерти", - рассказал Пырков.
Ученые утверждают, что 150 лет – это максимальный срок жизни человека, продлить которой не получится никакими медицинскими методами, если, конечно, в ближайшие годы не будет разработан препарат, останавливающий естественное старение, уточняет "Москва 24".
В настоящий момент официально самым старым человеком в истории является француженка Жанна Кальман, которая сумела прожить 122 года. Она удерживала титул «самого старого живого человека на Земле» дольше, чем любой другой долгожитель до нее — более 9,5 лет. Кальман скончалась в 1997 году, и ее рекорд до сих пор не побит.
Наука и техника,Наука,Жанна Кальман,Men's Health,Москва24,
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