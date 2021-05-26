Установлен максимальный срок жизни человека

Исследование, проведенное группой российских ученых, показало, что человеческий организм способен дожить до 120-150 лет. Именно к этому возрасту наше тело полностью утрачивает способность к восстановлению, пояснил руководитель проекта mHealth в компании Gero Тимофей Пырков.
На основе возраста человека, его образа жизни и перенесенных болезней специалисты вычисляли динамический индикатор состояния организма (DOSI), который характеризует уровень физиологической устойчивости. Выяснилось, что чем сильнее DOSI колебался в течение жизни, тем хуже организм испытуемого справлялся с болезнями и, следовательно, быстрее терял жизнестойкость.
Ученые утверждают, что 150 лет – это максимальный срок жизни человека, продлить которой не получится никакими медицинскими методами, если, конечно, в ближайшие годы не будет разработан препарат, останавливающий естественное старение, уточняет "Москва 24"
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В настоящий момент официально самым старым человеком в истории является француженка Жанна Кальман
, которая сумела прожить 122 года. Она удерживала титул «самого старого живого человека на Земле» дольше, чем любой другой долгожитель до нее — более 9,5 лет. Кальман скончалась в 1997 году, и ее рекорд до сих пор не побит.