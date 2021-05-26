В Австралии родились тасманские дьяволы

Самка тасманийского дьявола приносит от 20 до 40 детенышей, однако выживают далеко не все: в ее сумке всего четыре соска. Успевшие закрепиться малыши проведут в сумке около трех месяцев.

Тасманийские дьяволы вымерли на материке после появления динго — разновидности диких собак. С тех пор в дикой природе они обитали только на острове Тасмания. Однако численность сумчатых хищников пострадала от злокачественного заболевания, известного как лицевая опухоль тасманийского дьявола (DFTD). С момента ее открытия в 1996 году погибло около 90 процентов популяции.