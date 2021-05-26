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«Роскосмос» опубликовал снимок редкого суперлуния

Говорит Москва
2 часа назад
Малый космический аппарат «Аист-2Д», который находится на орбите Земли, запечатлел Луну, когда она подошла на минимальное расстояние к нашей планете.
«Роскосмос» показал редкое суперлуние
Фото: ReutersReuters
Эта фотография размещена на сайте «Роскосмоса».
«Аист-2Д» был запущен 28 апреля 2016 года ракетой-носителем «Союз-2.1А» с космодрома Восточный. Оператор спутника — предприятие «Роскосмоса» Ракетно-космический центр «Прогресс». Аппарат предназначен для дистанционного зондирования Земли с орбиты.
Роскосмос
Наука и техника,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",
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