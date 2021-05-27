Twitter отчитается об удалении запрещенных материалов

Социальная сеть Twitter отчитается об удалении запрещенного в России контента в первой декаде июня, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов . Его слова приводит РИА "Новости".

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"Я думаю, что где-то в первой декаде июня мы с ними снова выйдем на контакт и послушаем, что они сделали для того, чтобы до конца привести в соответствие те материалы, которые у них в сети находятся", – рассказал Липов.

По его словам, всю новую запрещенную информацию администрация социальной сети удаляет вовремя. При этом заминки возникли с "застарелым блоком" контента из примерно 600 материалов, которые остаются неудаленными с 2017 года.

Ранее Липов сообщил, что спустя 1,5 месяца после замедления трафика социальная сеть Twitter удалила более 90% запрещенных материалов. 17 мая сообщалось, что Роскомнадзор принял решение не блокировать социальную сеть Twitter, так как администрация сервиса сообщила о готовности к сотрудничеству и удалила значительную часть запрещенных материалов.