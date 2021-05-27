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Twitter отчитается об удалении запрещенных материалов в июне

Газета.Ruиещё 5
1 час назад
Социальная сеть Twitter отчитается об удалении запрещенного в России контента в первой декаде июня, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Его слова приводит РИА "Новости".
Twitter отчитается об удалении запрещенных материалов
Фото: ReutersReuters
"Я думаю, что где-то в первой декаде июня мы с ними снова выйдем на контакт и послушаем, что они сделали для того, чтобы до конца привести в соответствие те материалы, которые у них в сети находятся", – рассказал Липов.
По его словам, всю новую запрещенную информацию администрация социальной сети удаляет вовремя. При этом заминки возникли с "застарелым блоком" контента из примерно 600 материалов, которые остаются неудаленными с 2017 года.
Ранее Липов сообщил, что спустя 1,5 месяца после замедления трафика социальная сеть Twitter удалила более 90% запрещенных материалов. 17 мая сообщалось, что Роскомнадзор принял решение не блокировать социальную сеть Twitter, так как администрация сервиса сообщила о готовности к сотрудничеству и удалила значительную часть запрещенных материалов.
10 марта Роскомнадзор начал замедление скорости работы Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства запрещенный контент, в том числе материалы с детской порнографией.
Наука и техника,Интернет,Андрей Липов,Роскомнадзор,РИА Новости,Россия,
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