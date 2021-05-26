Учёные создадут устойчивые к бактериям антибиотики

Международная группа учёных, в которую вошли представители Донского государственного технического института (ДГТУ), выявила вещество, способное устранить устойчивость бактерий к лекарствам. Результаты исследования лягут в основу разработок антибиотиков нового поколения. Подробности научной работы приведены в журнале Frontiers in Microbiology.

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Бактерии становятся всё устойчивее к популярным антимикробным препаратам. Одним из механизмов, способствующих развитию резистентности, является образование биоплёнок — многослойных структур, формируемых микроорганизмом для защиты от агрессивной среды. Учёные выяснили, что эфирные масла Кардамона зелёного (Elettaria cardamomum) способны остановить формирование биоплёнок. В ходе исследования соединения на основе этого растения показали свою эффективность в борьбе с целым рядом бактериальных патогенов, среди которых кишечная палочка, стрептококк и сальмонелла.

Не менее 80% инфекционных болезней вызываются бактериями, способными к образованию биоплёнки. Эфирное масло зелёного кардамона поможет дать отпор микроорганизмам с множественной лекарственной устойчивостью: уже при концентрации в 0,125%, что на порядок ниже смертельной для бактерий концентрации, оно эффективно подавляет формирование биоплёнок у грамотрицательных патогенов человека и животных, — рассказал руководитель НИЛ «Центр агробиотехнологий» ДГТУ Михаил Чикиндас.

Учёные объяснили, что соединения на основе Кардамона зелёного подавляют у бактерий так называемое «чувство кворума» — нечто вроде химического языка микроорганизмов. С помощью этого средства бактерии подают сигнал о необходимости образовать биоплёнку. Исследователи уверены, что соединения на основе растения можно использовать в создании препаратов для борьбы с микробами с множественной лекарственной устойчивостью. Также соединения, полученные из Кардамона зелёного, могут стать альтернативой химическим консервантам.