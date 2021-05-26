Ученые завершили исследование о безопасности станций 5G

«Исследовательская работа определила, что уровни электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями мобильной связи всех стандартов, в том числе пятого поколения, безопасны для здоровья человека. Ученые также предложили более современную и точную методику измерения электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями систем сотовой связи, и сделали вывод о необходимости внедрения новых методов контроля уровня электромагнитных полей и возможности корректировки действующего предельного допустимого уровня с 10 до 40 мкВт/кв. см», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
«Как и многие прогрессивные города, Москва стремится развивать современную инфраструктуру связи. При этом приоритетом для нас остается благополучие жителей столицы – в преддверии коммерческого внедрения сетей пятого поколения мы хотели получить научно обоснованные данные и быть уверенными, что 5G безопасен. Именно поэтому в феврале 2019 года ДИТ Москвы инициировал проведение фундаментальной исследовательской работы, которая сегодня дала окончательный и однозначный ответ на вопрос о безопасности сетей пятого поколения», – прокомментировал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.
«Лабораторные измерения проводились в течение пяти месяцев в полном соответствии с российскими и международными стандартами и методиками. В ходе этой работы ученые определяли безопасный уровень электромагнитного поля при перспективном использовании базовых станций стандарта 5G, в том числе в миллиметровых частотах, таких как 28 ГГц и 37 ГГц», – добавили в ДИТ.