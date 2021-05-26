Ученые завершили исследование о безопасности станций 5G

В течение полутора лет специалисты НИИМТ им. Измерова проводили в дневное и вечернее время полевые натурные (уличные) измерения уровней электромагнитных полей (ЭМП) в шести типовых микрорайонах Москвы, где представлены стандарты связи 2G-4G, а также в пилотных зонах 5G. Они показали текущие условия ЭМП в окружающей среде, а также вклад, который каждый стандарт связи вносит в общий показатель уровня ЭМП.