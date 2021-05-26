Sony увеличит число своих пользователей в 5 раз

Отмечается, что ориентировочный срок для увеличения числа пользователей не приводится. Между тем для этой цели Sony планирует, в частности, развивать свою деятельность в игровой, музыкальной и кинематографической сфере, а также усиливать свои мобильные и социальные сервисы. Помимо этого, в опубликованном документе сообщается, что корпорация намерена в течение трех лет выделить около 2 трлн иен (порядка $18,3 млрд) на стратегические инвестиции.