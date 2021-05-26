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Россиян предупредили о предстоящих мощных магнитных бурях

Вечерняя Москваиещё 2
54 минуты назад
С четверга, 27 мая, в России ожидаются мощные магнитные бури, рассказал ведущий сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Жигалин.
Мощные магнитные бури ожидаются на Земле
Фото: pixabay.compixabay.com
Как пояснил эксперт, 21, 22 и 25 мая на Солнце наблюдались сильные возмущения, выходившие на второй уровень из трех возможных. Чтобы оценить влияние этих вспышек на Землю, следует прибавить пять-семь дней. Соответственно, 27-29 мая могут начаться магнитные бури.
Жигалин отметил, что есть два вида электромагнитных излучений. В первом случае оно за восемь минут доходит до Земли, тогда сразу видно вспышку на Солнце и проявление в виде магнитных бурь. Во втором случае к излучениям присоединяются корпускулярные частицы, достигающие нашей планеты через пять-семь дней.
Такие магнитные бури могут повлиять на людей, находящихся в зоне риска. К ним относятся лица в возрасте до 25 лет и старше 60 лет. В период магнитных бурь представители данных категорий испытывают недомогание.
При этом специально готовиться к магнитным бурям не нужно, достаточно следить за режимом отдыха, питанием и чаще бывать на свежем воздухе, рассказал Жигалин в интервью URA.RU.
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Наука и техника,Наука,Александр Жигалин,МГУ,РИА Ura.ru,Россия,
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