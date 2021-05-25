В России приостановили создание новой вакцины от COVID

Завод «Медсинтез» приостановил работу над собственной вакциной от коронавируса «Урал», сообщает ТАСС.

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Председатель совета директоров «Медсинтеза» Александр Петров рассказал, что приостановка работы над вакциной связана со сложностью масштабирования технологии. По словам Петрова, продолжать разработку нерентабельно и очень дорого для компании.

Он отметил, что вакцина работает, но ее можно производить лишь на лабораторном уровне.

О начале разработки вакцины «Урал» завод «Медсинтез» сообщил в октябре 2020 года. Тогда работа находилась на лабораторной стадии, а в декабре вышла на доклинический этап испытаний.

Завод «Медсинтез» расположен в Новоуральске Свердловской области и специализируется на производстве фармацевтической продукции. В частности, «Медсинтез» производит противовирусный препарат «Триазавирин», используемый для борьбы с коронавирусом.