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Создание новой вакцины от коронавируса приостановили в России

Вероника Полынина
57 минут назад
Завод «Медсинтез» приостановил работу над собственной вакциной от коронавируса «Урал», сообщает ТАСС.
В России приостановили создание новой вакцины от COVID
Фото: ТАССТАСС
Председатель совета директоров «Медсинтеза» Александр Петров рассказал, что приостановка работы над вакциной связана со сложностью масштабирования технологии. По словам Петрова, продолжать разработку нерентабельно и очень дорого для компании.
Он отметил, что вакцина работает, но ее можно производить лишь на лабораторном уровне.
О начале разработки вакцины «Урал» завод «Медсинтез» сообщил в октябре 2020 года. Тогда работа находилась на лабораторной стадии, а в декабре вышла на доклинический этап испытаний.
Завод «Медсинтез» расположен в Новоуральске Свердловской области и специализируется на производстве фармацевтической продукции. В частности, «Медсинтез» производит противовирусный препарат «Триазавирин», используемый для борьбы с коронавирусом.
Как сообщал «Рамблер», в настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Наука и техника,Александр Петров,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,Россия,
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