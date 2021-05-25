В России приостановили создание новой вакцины от COVID

Завод «Медсинтез» приостановил работу над собственной вакциной от коронавируса «Урал», сообщает
ТАСС.
Председатель совета директоров «Медсинтеза» Александр Петров
рассказал, что приостановка работы над вакциной связана со сложностью масштабирования технологии. По словам Петрова, продолжать разработку нерентабельно и очень дорого для компании.
Он отметил, что вакцина работает, но ее можно производить лишь на лабораторном уровне.
О начале разработки вакцины «Урал» завод «Медсинтез» сообщил в октябре 2020 года. Тогда работа находилась на лабораторной стадии, а в декабре вышла на доклинический этап испытаний.
Завод «Медсинтез» расположен в Новоуральске Свердловской области и специализируется на производстве фармацевтической продукции. В частности, «Медсинтез» производит противовирусный препарат «Триазавирин», используемый для борьбы с коронавирусом.
Как сообщал «Рамблер», в настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».