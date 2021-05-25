Мировой суд Таганского района Москвы 25 мая оштрафовал Facebook за отказ удалить запрещённую информацию на 26 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд признал Facebook виновным по восьми административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначил штраф общей суммой в 26 млн рублей», — сказала представитель суда.
Ранее во вторник Таганский суд оштрафовал компанию Google на шесть миллионов рублей за неудалённый запрещённый контент. «Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей», — отметили в суде.