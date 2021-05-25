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Суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей

Парламентская газета
1 час назад
Мировой суд Таганского района Москвы 25 мая оштрафовал Facebook за отказ удалить запрещённую информацию на 26 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд признал Facebook виновным по восьми административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначил штраф общей суммой в 26 млн рублей», — сказала представитель суда.
Ранее во вторник Таганский суд оштрафовал компанию Google на шесть миллионов рублей за неудалённый запрещённый контент. «Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей», — отметили в суде.
Позже были вынесены решения еще по двум протоколам и назначены штрафы общей суммой в четыре миллиона рублей. В общей сложности компания оштрафована на шесть миллионов рублей.
Отмечается, что все протоколы составлены по статье Кодекса об административных правонарушениях «Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы».
Наука и техника,Видео,Google,Москва,Россия,
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