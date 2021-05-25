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Работу над созданием вакцины от коронавируса "Урал" приостановили

ТАСС
1 час назад
ООО "Завод Медсинтез" приостановил работу над вакциной от коронавируса "Урал". Это связано со сложностью масштабирования технологии, сообщил журналистам в кулуарах главной премии уральских промышленников и предпринимателей "Номер один" председатель совета директоров предприятия Александр Петров.
Возникли сложности: в России приостановили создание вакцины от COVID
Фото: ТАССТАСС
О начале разработки собственной вакцины от коронавируса завод сообщил в октябре 2020 года. Работа над "Уралом" тогда находилась на лабораторной стадии. В декабре 2020 года сообщалось, что разрабатываемая вакцина "Урал" вышла на доклинический этап испытаний.
"Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу", - сказал Петров, уточнив что продолжать разработку нерентабельно и очень дорого для компании.
Он отметил, что вакцина работает, но ее можно производить лишь на лабораторном уровне. Петров также добавил, что завод продолжает работу с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.
Завод "Медсинтез" находится в городе Новоуральске Свердловской области. Он специализируется на производстве фармацевтической продукции. На заводе функционирует производство инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов. Завод изготавливает лицензированные препараты и занимается созданием новых лекарственных средств. В том числе "Медсинтез" производит противовирусный препарат "Триазавирин", используемый для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Наука и техника,Александр Петров,Минпромторг,
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