Производитель «Союзов» получил миллиардные убытки

Из опубликованной корпорацией бухгалтерской отчётности следует, что убытки раньше чередовались с прибылями. РКК «Энергия» закончила 2014 год с убытком в 1 млрд рублей, 2015-й — с прибылью в 590 млн, 2016-й — с убытком в 8 млрд, 2017-й — с прибылью в 1,2 млрд, 2018-й — с убытком в 2 млрд, 2019-й — с прибылью в 48 млн.