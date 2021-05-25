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Производитель ракет «Союз» сообщил об убытках в миллиарды рублей

News.ruиещё 2
1 час назад
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в структуры Роскосмоса) в 2020 году понесла убытки в размере 5,3 млрд рублей. Как сообщает РИА Новости, совет директоров РКК решил рекомендовать годовому общему собранию не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды.
Производитель «Союзов» получил миллиардные убытки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Из опубликованной корпорацией бухгалтерской отчётности следует, что убытки раньше чередовались с прибылями. РКК «Энергия» закончила 2014 год с убытком в 1 млрд рублей, 2015-й — с прибылью в 590 млн, 2016-й — с убытком в 8 млрд, 2017-й — с прибылью в 1,2 млрд, 2018-й — с убытком в 2 млрд, 2019-й — с прибылью в 48 млн.
РКК «Энергия» является наследником ОКБ-1 Сергея Королёва. Корпорация выполняет функции оператора российского сегмента Международной космической станции (МКС), а также производит ракеты «Союз» и космические корабли «Прогресс».
Ранее в Роскосмосе подсчитали расходы на отправку российских космонавтов на Луну. По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации Александра Блошенко, лунная миссия обойдётся в сумму от 400 млрд до 1,7 трлн рублей.
Наука и техника,Сергей Королев,РКК Энергия,Роскосмос,
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