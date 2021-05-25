Израильские ученые исследовали рыбьи кости, обнаруженные на археологических раскопках Израиля и Синайского полуострова, датируемые 1550 г. до н.э. – 640 г. н. э. Авторы пришли к выводу, что древние иудеи часто употребляли в пищу некошерную рыбу, не имеющую чешуи и плавников. Запрет на нее появился только с распространением Ветхого Завета. Статья опубликована в журнале Tel Aviv.

Фото: Nati Shohat/Flash90 Nati Shohat/Flash90

Исследователи из Хайфского и Ариэальского университетов выяснили, что древние иудеи питались некошерной рыбой, запрещенной в Библии. Открытие проливает свет на происхождение ветхозаветных запретов на определенную пищу, которые до сих пор соблюдаются многими евреями. Среди этих правил — запрет на любые видов рыб, у которых нет чешуи или плавников.

«Однако запрет на рыбу без плавников и чешуи не соответствует древним иудейским диетическим привычкам, — говорит соавтор исследования Йонатан Адлер. — Похоже, что впервые этот запрет появляется в Библии, несмотря на то, что в иудейском меню часто встречалась некошерная рыба. Поэтому нет оснований полагать, что в основе этого запрета лежало старое и широко распространенное диетическое табу».

Ветхий Завет писался и редактировался начиная с 589 года до н.э. и вплоть до эллинистических времен (332 – 63 гг. до н. э.). Вместе с запретами на определенные виды рыб часто встречаются запреты на свиное мясо, которые привлекали внимание ученых. Однако история правил о морепродуктах до сих пор не изучалась подробно. Поэтому авторы попытались выяснить, когда и как впервые появился запрет на рыбу, и не появился ли он из более раненого табу. Также ученые пытались понять, в какой степени соблюдались эти правила.