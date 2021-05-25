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Google оштрафован ещё на 4 млн рублей за неудаление контента

RT на русскомиещё 1
57 минут назад
Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление противоправной информации.
Google оштрафовали на 4 млн рублей
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда.
В мае сообщалось, что американские корпорации Google и Facebook могут быть оштрафованы ещё на 20 млн рублей каждая за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.
Наука и техника,Роскомнадзор,Google,Москва,
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