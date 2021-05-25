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«ВКонтакте» представила сервис «Питомцы»

RT на русскомиещё 3
9 часов назад
Социальная сеть «ВКонтакте» представила сервис «Питомцы», который должен помочь заботиться о домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» представила сервис «Питомцы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что в новом сервисе пользователи смогут завести паспорта своих питомцев, а также начать следить за графиком их вакцинации.
В будущем сервис «Питомцы» должен дополниться справочником по экстренным ситуациям со списком ближайших ветеринарных клиник, возможностью онлайн-покупки корма и генерации QR-кода профиля владельца животного.
Ранее сообщалось, что в видеозвонках «ВКонтакте» смогут участвовать больше 2 тыс. человек одновременно.
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