Социальная сеть «ВКонтакте» представила сервис «Питомцы», который должен помочь заботиться о домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

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Отмечается, что в новом сервисе пользователи смогут завести паспорта своих питомцев, а также начать следить за графиком их вакцинации.

В будущем сервис «Питомцы» должен дополниться справочником по экстренным ситуациям со списком ближайших ветеринарных клиник, возможностью онлайн-покупки корма и генерации QR-кода профиля владельца животного.