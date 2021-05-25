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"Роскосмос" намерен создать "кнопку жизни"

Москва24иещё 2
21 минуту назад
Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал о намерении госкорпорации создать устройство, способное передавать данные о местоположении людей с помощью спутников. Об этом сообщает РИА Новости.
"Роскосмос" создаст "кнопку жизни"
Фото: ТАССТАСС
По словам Блошенко, небольшие приборы будут схожи по внешнему виду с антилавинными бипперами, которые вшиваются в горнолыжные куртки. Работать устройство будет с помощью батареек, которые можно будет менять раз в несколько лет.
"Мы назвали этот сервис "Спутниковая кнопка жизни", в перспективе мы будем делать оператора такой услуги, который будет за небольшую абонентскую плату продавать недорогие носимые устройства", – рассказал он.
Предполагается, что такие приборы позволят отслеживать перемещение детей и пожилых людей с деменцией. Для определения местоположения планируется использовать навигационные спутники ГЛОНАСС.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие 2–3 года изменится представление о российской космической отрасли, ее ждут инженерные чудеса. По словам Рогозина, тогда наступят времена, когда на футболках людей будет логотип не NASA, а "Роскосмоса".
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